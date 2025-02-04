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Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta bir otele yapılan iki silahlı saldırıda, şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:48
Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Rüzgarı

Esenyurt'ta bir otele düzenlenen iki silahlı saldırı sonrası, olay soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. 12 Ocak ve 15 Ocak tarihlerinde gerçekleşen saldırılarla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Soruşturma ve Tutuklama Süreci

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'ndeki otele düzenlenen ilk silahlı saldırının ardından hızla harekete geçti. Yapılan saha çalışmaları ve 572 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Bu inceleme sonucunda, saldırının ardından yaya olarak kaçan şüpheli A.L'nin daha sonrasında taksiye bindiği ve Mersin'e gittiği tespit edildi.

Şüpheli A.L, 16 Ocak'ta Mersin'de gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

İkinci Saldırı ve İkinci Şüpheli

İkinci silahlı saldırı ise 15 Ocak'ta gerçekleştirildi. Ekipler, 610 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin otelin kapısına doğru silahla ateş ettikten sonra yine yaya olarak olay yerinden kaçtığını belirledi. Bu kişi, daha sonra taksiye binerek önce Şişli’ye, ardından Kartal’a gitti.

Kimliği belirlenen 18 yaşından küçük B.A, Beylikdüzü'nde gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edildi. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, B.A'nın otelin önüne giderek kapıya doğru ateş açması ve olayın ardından taksiye binmesi net bir şekilde kaydedildi.

Olayların arka planı ve nedenleri üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor.

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