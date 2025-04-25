Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: Eşini ve Baldızını Yaraladı

Esenyurt'ta Silahlı Olay

Esenyurt'un Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Turgut B. (50), ayrı yaşadığı eşi Pınar B. (38) ile baldızı Arzu K. (35) arasında çıkan tartışma sonucu silahla saldırıda bulundu.

Pınar B. ve iki çocuğuyla birlikte Gaziler Parkı yakınındaki evde yaşamakta iken, deprem korkusu nedeniyle parkta kurdukları çadırda kalmaya başladığı belirtildi. Turgut B., eşiyle yaptığı tartışmanın ardından tabancayla Pınar B. ve Arzu K.'ye ateş açtı.

Olayın Ardından Gelişmeler

Tartışmanın ardından yaralanan abla-kardeş, acil müdahale gerektiren durumdayken, Turgut B. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak parkta bulunan vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Esenyurt'ta bir kişi, ayrı yaşadığı eşi ile baldızını silahla vurarak yaraladı.