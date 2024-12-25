Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Esenyurt'ta Silahlı Yaralama Olayı

Esenyurt'un Akçaburgaz Mahallesi 3050. Sokak'ta meydana gelen olayda, bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralı A.S. (21), olayın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

İhbar üzerine bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.S.'ye sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye nakledildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin olay yerinden bir araç ile kaçtığı tespit edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaralının bir binanın önüne sekerek geldiği ve çevredeki insanların ona yardım etmeye çalıştığı anlar kaydedildi.