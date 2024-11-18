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Esenyurt'ta Tekstil Atölyesinde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Esenyurt'taki tekstil atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı ve durumları ağır olarak bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 20:49
Esenyurt'ta Tekstil Atölyesinde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Esenyurt'ta Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Esenyurt'ta, 5 katlı bir binanın ilk iki katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı ve durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Yangın, Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi üzerindeki atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Çıkan yoğun duman çevreyi sardı ve yerel halkta paniğe yol açtı.

Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Olayın hemen ardından, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yangın mahalline sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri, iş yerinin çevresinde güvenlik şeridi çekerek gerekli önlemleri aldı.

Binalar Tahliye Edildi

Yangının çıktığı binaya bitişik olan 5 ayrı binadaki vatandaşlar da güvenlik amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı, ardından binadaki incelemelere devam ediyorlar.

Yangının nedenine yönelik araştırmalar sürerken, olay yerindeki gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı....

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Atölyedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı....

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Atölyedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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