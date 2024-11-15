Esenyurt'ta Tıbbi Cihaz Fabrikasında Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Esenyurt'ta Tıbbi Cihaz Üretiminde Yangın!

Esenyurt'un Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde yer alan 10 bin metrekarelik alanda kurulu 3 katlı bir tıbbi cihaz üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangın ihbarı üzerine derhal polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın sebebiyle fabrikada ve çevre fabrikalarda çalışanlar hızlıca tahliye edildi. Dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının neden olduğu etkiler ve maddi kayıplar henüz netleşmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Esenyurt Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Esenyurt Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.