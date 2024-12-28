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Esenyurt'ta Türkiye'nin En Büyük Lise Kampüsü Ocakta Açılıyor

Esenyurt'ta 8 okuldan oluşan eğitim kampüsü, ocak ayında hizmete giriyor. 10 bin 200 öğrenciye eğitim verilecek.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 12:42
Esenyurt'ta Türkiye'nin En Büyük Lise Kampüsü Ocakta Açılıyor

Esenyurt'ta Türkiye'nin En Büyük Lise Kampüsü

Esenyurt'ta ocak ayında eğitim hayatına başlayacak olan Eğitim Kampüsü, 8 okuldan oluşuyor ve bu projeyle birlikte ilçedeki derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması hedefleniyor. Böylece çocuklar daha nitelikli eğitim alacak.

Proje Detayları

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük lise kampüsü ocak ayında hizmete girecek. Esenyurt Eğitim Kampüsü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 68 bin 500 metrekarelik bir alanda inşa edildi. Toplamda 8 lise ve 320 derslik bulunacak.

Kampüs Özellikleri

Kampüs, 10 bin 200 öğrenciye eğitim verecek ve içerisinde 5 Anadolu lisesi, fen, mesleki ve teknik Anadolu ile imam hatip liseleri yer alacak. Ayrıca bilim ve sanat merkezi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi atölyesi, yurtlar, ibadethane, konferans salonu, kütüphane, planetaryum, idari hizmet binası, derslikli anasınıfı, 88 laboratuvar ve spor alanları gibi çeşitli imkanlar da sunacak.

Beşli Lise Kampüsü Projesi Yeniden Başladı

2023 yılında temeli atılan ancak önceki yönetim tarafından durdurulan Beşli Lise Kampüsü Projesi de yeniden hayata geçirilecek. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, projenin hızla tamamlanması için Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. 3 bin 600 gencin eğitim alacağı bu kampüs, 2025 yılında açılacak.

Yeni Okul Projeleri

Ayrıca, Mevlana Mahallesi'nde iki yeni okul daha yapılacak. Belediyeye ait 20 dönümlük arazinin 15 bin metrekarelik kısmı bu projeye ayrıldı. Uzun süredir süren yer tahsis tartışmaları sonucunda proje, Bakanlığın yatırım programına dâhil edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Esenyurt'ta ocak ayında eğitim hayatına başlayacak 8 okuldan...

Belediyeden yapılan açıklamada, Esenyurt'ta ocak ayında eğitim hayatına başlayacak 8 okuldan oluşan Eğitim Kampüsü ve yapımı süren 7 okul projesi ile ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılarak çocukların daha nitelikli eğitim almasının sağlanacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Esenyurt'ta ocak ayında eğitim hayatına başlayacak 8 okuldan...

Belediyeden yapılan açıklamada, Esenyurt'ta ocak ayında eğitim hayatına başlayacak 8 okuldan oluşan Eğitim Kampüsü ve yapımı süren 7 okul projesi ile ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılarak çocukların daha nitelikli eğitim almasının sağlanacağı belirtildi.

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