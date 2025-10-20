Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 22 Bin Lira Ele Geçirildi

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Operasyon ve gözaltılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim tarihinde Akçaburgaz bölgesinde bir kamyonetin çevresinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

Dron destekli düzenlenen operasyonda kamyonetin yakınında beklediği belirlenen Y.E.Y. ile U.Ç. gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve adli süreç

Şüpheli Y.E.Y.'nin üzerinde ve otoparka çekilen kamyonette bir miktar sentetik uyuşturucu, cep telefonu ile 22 bin lira bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, U.Ç. serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Esenyurt'ta, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.