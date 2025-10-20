Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 22 Bin Lira Ele Geçirildi

Esenyurt Akçaburgaz'da dron destekli operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden Y.E.Y. tutuklandı; kamyonette sentetik uyuşturucu ve 22 bin lira bulundu.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 11:40
Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 22 Bin Lira Ele Geçirildi

Operasyon ve gözaltılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim tarihinde Akçaburgaz bölgesinde bir kamyonetin çevresinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

Dron destekli düzenlenen operasyonda kamyonetin yakınında beklediği belirlenen Y.E.Y. ile U.Ç. gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve adli süreç

Şüpheli Y.E.Y.'nin üzerinde ve otoparka çekilen kamyonette bir miktar sentetik uyuşturucu, cep telefonu ile 22 bin lira bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, U.Ç. serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

