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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Esenyurt'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 21:24
Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu

Esenyurt'ta, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi 1825. Sokak'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Gözaltına Alma ve Ele Geçirilen Malzemeler

Ekiplerin belirlediği adrese düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. İkamette yapılan geniş kapsamlı aramada; 869 gram uyuşturucu madde, 40 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 6 cep telefonu ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi.

Şüphelilerin İfadesi ve Tutuklanma Süreci

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanan bu kişiler, uyuşturucu suçlamasıyla yargılanacaklar.

Esenyurt'ta, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Esenyurt Asayiş Büro...

Esenyurt'ta, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan aramada 869 gram uyuşturucu madde, 40 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 6 cep telefonu ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi.

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