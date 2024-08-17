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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 bin 59 hap ve 1 kilo 49 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 18:28
Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta Başarılı Uyuşturucu Operasyonu

Esenyurt'ta düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, 14 bin 59 adet uyuşturucu hap ile 1 kilo 49 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan iki şüpheli ise tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, K.T.A. isimli şüphelinin bir binanın önünde uyuşturucu madde satışı yaptığını ve binanın en üst katına iki koli uyuşturucu madde bıraktığını tespit etti.

Polisle Yüz Yüze Geldi

Yürütülen soruşturma neticesinde, belirtilen adrese operasyon düzenlendi. Kapıyı açan F.D. isimli şüpheli, evin önünde bulunan ve içinde uyuşturucu madde barındıran kolileri polislere teslim etti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda toplamda; 14 bin 59 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 49 gram uyuşturucu madde, 51,84 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Operasyonda F.D. ev içinde yakalanırken, K.T.A. ise adrese yakın bir yerde yapılacak olan kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, her iki şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı.

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