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Esenyurt'ta Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 3 Gözaltı

Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı, ele geçirilenler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 21:59
Esenyurt'ta Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 3 Gözaltı

Esenyurt’ta Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon

Esenyurt'ta, sokaklarda 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şüpheli yakalandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı etkin bir uygulama düzenledi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Uyuşturucular

Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde 1.70 gram uyuşturucu madde, 2 cep telefonu ve 42 bin 723 lira para ele geçirildi. Olay sonrası D.T. adlı şahıs, 'uyuşturucu madde satmak' suçundan adliyeye sevk edilmek üzere götürüldü.

Diğer Şüpheliler ve İşlem İfadeleri

M.A. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Yaşı küçük olan M.K. ise ailesine teslim edildi. Bu operasyon, Esenyurt’taki uyuşturucu ticaretine karşı süregelen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Esenyurt'ta "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulamada 3...

Esenyurt'ta "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulamada 3 şüpheli yakalandı.

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