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Esenyurt'ta Yangın Çıkartan Eski Sevgili Tutuklandı

Esenyurt'ta eski sevgilisinin evini kundakladığı tespit edilen M.Ö. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:35
Esenyurt'ta Yangın Çıkartan Eski Sevgili Tutuklandı

Esenyurt'ta Kundaklama Olayı

Esenyurt ilçesinde, eski sevgilisinin evini ateşe veren bir şüpheli, emniyet güçleri tarafından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

25 Ağustos'ta Sultaniye Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen yangın, gece saatlerinde ortaya çıktı. Yangın sonucu dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin Yakalanması

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, dairenin sahibi M.B.'nin olay sırasında il dışında olduğu tespit edildi. M.B., olaydan sonra yaptıkları telefon görüşmesinde yangının eski erkek arkadaşı M.Ö. tarafından çıkarılmış olabileceğini ifade etti.

İfade ve Tutuklama Süreci

M.B.'nin ifadeleri üzerine, M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonunda bulunan, yangın anına ait video kayıtları ve durumu belirtir mesajlar da inceleme altına alındı. Gözaltı sürecinin ardından, adli mercilere sevk edilen M.Ö., tutuklandı.

İtfaiye Ekiplerinin Tespiti

Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının kundaklama sonucu meydana geldiği yönünde bir rapor hazırladı.

Bu olay, durumu ciddiyetle ele almalıyız. Yangınların çıkış nedenleri ve suç eylemleri, toplumun güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

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