Esenyurt’ta Yapay Zeka Destekli Temizlik: 81 Araçlık Yeni Filo

Esenyurt'ta yapay zeka destekli temizlik planlaması ve 81 araçlık yeni filo ile Merkez Mahallesi'nde kapsamlı temizlik yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:44
Esenyurt’ta Yapay Zeka Destekli Temizlik: 81 Araçlık Yeni Filo

Esenyurt’ta Yapay Zeka Destekli Temizlik Sürüyor

Esenyurt Temizlik Hareketi, ikinci haftasında Merkez Mahallesinde sürdü. Yenilenen temizlik filosu ve yapay zeka destekli temizlik planlama sistemiyle yürütülen seferberlikte Belediye Başkan Yardımcısı Nurhan Demir ekiplere eşlik etti.

Çalışmalar kapsamında sokaklar süpürüldü, tazyikli suyla yıkandı ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Ekipler, mahallede yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirerek cadde ve sokakları tertemiz hale getirdi.

Yeni filo ve teknolojik dönüşüm

Esenyurt Belediyesi, temizlik hizmetlerini modernize etmek amacıyla 81 araçlık yeni bir temizlik filosunu hizmete aldı. Başkan Vekili Can Aksoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ve İlbank kredisi ile yalnızca 14 aylık kiralama bedeli karşılığında mülkiyeti tamamen belediyeye ait resmi plakalı araçların ilçeye kazandırıldığını belirtti.

Yeni filoda modern çöp toplama kamyonları, entegre süpürge araçları, yapay zeka destekli atık takip sistemleri, sıfır atık uyumlu uygulamalar ve yeni nesil çöp konteynerleri yer alıyor. Bu sistemle Esenyurt’un temizlik altyapısı baştan sona yenilenmiş oldu.

Çim kabinlerle estetik yenileme

Temizlik çalışmalarının yanı sıra çevre estetiğine de önem verildi. İlçede çöp konteynerleri yenilenirken, şehre daha estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla çim kabinler yerleştirildi.

Muhtar Barış Çamlıbel'den çağrı

Merkez Mahallesi Muhtarı Barış Çamlıbel yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Bu konuda bilinçli olmamız gerekiyor. Benim mahallemde 116 sokak, 4 cadde ve bir meydan var. 24 saat içerisinde 4 kez çöplerimiz alınıyor. Araçlarımız son model, takip cihazlarıyla donatılmış. İnşallah hayırlı olur. Bu mahallede hepimiz yaşıyoruz. Komşularımızın da bu konuda bize destek vereceğine inanıyorum. Sayın Başkan Vekilimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum".

ESENYURT TEMİZLİK HAREKETİ, İKİNCİ HAFTASINDA MERKEZ MAHALLESİ'NDE SÜRDÜ. YENİLENEN TEMİZLİK...

ESENYURT TEMİZLİK HAREKETİ, İKİNCİ HAFTASINDA MERKEZ MAHALLESİ'NDE SÜRDÜ. YENİLENEN TEMİZLİK FİLOSU VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ TEMİZLİK PLANLAMA SİSTEMİYLE YÜRÜTÜLEN TEMİZLİK SEFERBERLİĞİNDE, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI NURHAN DEMİR TEMİZLİK EKİPLERİNE EŞLİK ETTİ.

ESENYURT TEMİZLİK HAREKETİ, İKİNCİ HAFTASINDA MERKEZ MAHALLESİ'NDE SÜRDÜ. YENİLENEN TEMİZLİK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi