Esenyurt’ta Yapay Zeka Destekli Temizlik: 81 Araçlık Yeni Filo

Esenyurt’ta Yapay Zeka Destekli Temizlik Sürüyor

Esenyurt Temizlik Hareketi, ikinci haftasında Merkez Mahallesinde sürdü. Yenilenen temizlik filosu ve yapay zeka destekli temizlik planlama sistemiyle yürütülen seferberlikte Belediye Başkan Yardımcısı Nurhan Demir ekiplere eşlik etti.

Çalışmalar kapsamında sokaklar süpürüldü, tazyikli suyla yıkandı ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Ekipler, mahallede yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirerek cadde ve sokakları tertemiz hale getirdi.

Yeni filo ve teknolojik dönüşüm

Esenyurt Belediyesi, temizlik hizmetlerini modernize etmek amacıyla 81 araçlık yeni bir temizlik filosunu hizmete aldı. Başkan Vekili Can Aksoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ve İlbank kredisi ile yalnızca 14 aylık kiralama bedeli karşılığında mülkiyeti tamamen belediyeye ait resmi plakalı araçların ilçeye kazandırıldığını belirtti.

Yeni filoda modern çöp toplama kamyonları, entegre süpürge araçları, yapay zeka destekli atık takip sistemleri, sıfır atık uyumlu uygulamalar ve yeni nesil çöp konteynerleri yer alıyor. Bu sistemle Esenyurt’un temizlik altyapısı baştan sona yenilenmiş oldu.

Çim kabinlerle estetik yenileme

Temizlik çalışmalarının yanı sıra çevre estetiğine de önem verildi. İlçede çöp konteynerleri yenilenirken, şehre daha estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla çim kabinler yerleştirildi.

Muhtar Barış Çamlıbel'den çağrı

Merkez Mahallesi Muhtarı Barış Çamlıbel yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Bu konuda bilinçli olmamız gerekiyor. Benim mahallemde 116 sokak, 4 cadde ve bir meydan var. 24 saat içerisinde 4 kez çöplerimiz alınıyor. Araçlarımız son model, takip cihazlarıyla donatılmış. İnşallah hayırlı olur. Bu mahallede hepimiz yaşıyoruz. Komşularımızın da bu konuda bize destek vereceğine inanıyorum. Sayın Başkan Vekilimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum".

