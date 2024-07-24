Esenyurt'ta Zincirleme Kaza Trafik Sıkışıklığına Yol Açtı

Esenyurt’ta Trafik Kazası

Esenyurt bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, 4 aracın karışmasıyla D-100 kara yolunda önemli bir trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kazanın Detayları

Kaza, D-100 kara yolunun Edirne yönünde, Saadetdere mevkisinde gerçekleşti. Bir otomobil ve üç minibüs arasındaki çarpışma sonucunda yol, Edirne istikametine doğru tek şeritten trafiğe açıldı.

Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Kaza sonrası bölgede meydana gelen uzun araç kuyrukları, sürücüleri zor durumda bıraktı. Olay yerine intikal eden ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattı.

Olayla ilgili gelişmeler ve yol durumunun güncellemeleri için takipte kalın.

Esenyurt'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.