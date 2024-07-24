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Esenyurt'ta Zincirleme Kazada 10 Yaralı

Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 araç karıştı, 10 kişi yaralandı. Trafik akışı normale döndü.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:46
Esenyurt'ta Zincirleme Kazada 10 Yaralı

Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası

Haramidere mevkiinde gerçekleşen 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde müdahale etti.

Kaza Detayları

Kaza, D-100 kara yolunun Topkapı istikametinde meydana geldi. Yaralılar, ilk tedavi sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yolda geçici olarak tek şeritten trafiği yönlendirdi.

Normalleşen Trafik Akışı

Kaza sonucunda yolda oluşan yoğun trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Ayrıca, sabah saatlerinde Esenyurt'ta yaşanan bir başka kaza sonrası, 3 minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada ekiplerin çalışması neticesinde Edirne istikametindeki trafik akışı da normale döndü.

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