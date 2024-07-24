Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası

Esenyurt'ta 15 Araçlı Zincirleme Kaza

Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazası, 15 aracı etkiledi. Kazanın ardından yol trafiğe kapandı ve araç yoğunluğu oluştu.

Kaza Detayları

Haramidere TEM Otoyolu bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, iki tır ve bir midibüsün de dahil olduğu kaza gerçekleşti. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye acil polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemleri alarak ilk etapta yolu araç trafiğine kapadı. Daha sonrasında ise, araçların hasar görmesi nedeniyle ambulansta trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Uzun Araç Kuyruğu Oluştu

Kazanın ardından yolda uzun araç kuyrukları gözlemlendi. Olay yerine gelen ekipler, araçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı. D-100 kara yolu Topkapı istikametinin Haramidere mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı. D-100 kara yolu Topkapı istikametinin Haramidere mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı. D-100 kara yolu Topkapı istikametinin Haramidere mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı. D-100 kara yolu Topkapı istikametinin Haramidere mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı. D-100 kara yolu Topkapı istikametinin Haramidere mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı. D-100 kara yolu Topkapı istikametinin Haramidere mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı. D-100 kara yolu Topkapı istikametinin Haramidere mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.