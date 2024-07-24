Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası

Bugün Esenyurt'ta gerçekleşen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç karıştı ve ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, D-100 kara yolunun Haramidere mevkiinde meydana geldi. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, sağlık ekiplerinin etkin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

Trafik Durumu

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Topkapı istikametinde trafik akışı şu an yalnızca tek şeritten düzenlenirken, bu durum uzun araç kuyruklarına sebep oldu.

Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı.

Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı.

Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı.