Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: Trafik Normale Döndü

Esenyurt'taki Büyük Trafik Kazası

Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplamda 15 aracın karıştığı olayda, kazayı takiben trafik akışı tekrar normale döndü.

Kazanın Ayrıntıları

Haramidere TEM Otoyolu bağlantı yolu üzerinde, Beylikdüzü istikametine doğru giden yolda, yoğun yağış nedeniyle kaygan hale gelen zemin, iki tır ve bir midibüsün de yer aldığı 15 aracın karıştığı bir zincirleme kazaya sebep oldu.

Olay Yeri Yönetimi

Olayın ardından polis ve acil sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Kazanın gerçekleştiği yol, polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri kapsamında ilk etapta trafiğe kapatıldı. Araçlar üzerinde maddi hasar oluşması sebebiyle, trafik akışı başlangıçta yalnızca tek şeritten sağlandı.

Uzun Araç Kuyruğu

Kaza sonrası yolda uzun bir araç kuyruğu oluştu. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve ardından trafik akışı düzene girdi.

Önceki Bir Kaza Daha

Esenyurt'ta sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Topkapı istikametindeki Haramidere mevkiinde 14 aracın karıştığı başka bir zincirleme trafik kazasında ise 10 kişi yaralanmıştı. Aynı ilçede, D-100 kara yolunda Saadetdere mevkiinde bir otomobil ile 3 minibüsün karıştığı başka bir hasarlı kaza daha meydana geldi.