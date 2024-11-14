Esenyurt'taki Silahlı Kavga Davasında 10 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Esenyurt'taki Silahlı Kavga Davası Devam Ediyor

Esenyurt'ta 28 Temmuz 2023 tarihinde bir tekel bayisinde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin 10 sanığın yargılanmasına Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

Sanıkların İfadeleri ve Duruşma Ayrıntıları

Yargılama sürecine, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer, cezaevinden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya ayrıca, müştekilerden Cantürk Erzen, Solmaz Erzen ve Yusuf Erzen ile taraf avukatları da iştirak etti.

Sanıklardan Tarık Özer, savunmasında olay için duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Oğlunu koruma içgüdüsüyle maktul Yunus Emre Erzen'in bacaklarına ateş ettiğini belirten Özer, kimseyi öldürme niyetinin olmadığını ve hayatı boyunca bir karıncayı bile incitmediğini vurguladı.

Olay yerinin yakınında ofisi bulunan sanık Servet Özer ise, eğer bir niyeti olsaydı şortla oraya gitmeyeceğini belirterek, “Ben aylardır boşu boşuna tutukluyum. Müdahale ettiğim tek şey ikisini ayırmaktı.” dedi.

Mahkeme Kararı ve İddianame Detayları

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda 4 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianamede, tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik 'kasten öldürme' suçundan müebbet, yanı sıra Yusuf Erzen'e yönelik 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıkların, ayrıca 'kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak şekilde silahla ateş etmek' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 6 ay ile 3 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Ercan Topçu, Vedat Erkin, Nimetullah Özer ve Hüsamettin Ahmetoğlu'nun ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası alması öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.