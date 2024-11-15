DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,44 -0,53%
ALTIN
2.840,41 -0,19%
BITCOIN
3.056.683,91 -1,17%

Esenyurt'taki Tıbbi Cihaz Fabrikasında Yangın Çıktı

Esenyurt'ta bir tıbbi cihaz fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle çalışanlar tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:23
Esenyurt'taki Tıbbi Cihaz Fabrikasında Yangın Çıktı

Esenyurt'ta Tıbbi Cihaz Üretim Fabrikasında Yangın Meydana Geldi

Esenyurt'un Gazi Caddesi'nde bulunan bir tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın fark edilmesinin ardından hemen ihbar yapılmasıyla birlikte polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çalışanlar Tahliye Edildi

Yangın nedeniyle fabrikada çalışanlar tahliye edildi ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Ekiplerin olaya yönelik müdahaleleri ve yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi için yetkili mercilere başvuruluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Esenyurt Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın...

Esenyurt Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Esenyurt Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın...

Esenyurt Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak’ın Kuzeyinde PKK'ya Ağır Darbe: 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
2
Adana'da Anne ve Eşini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
3
Samsun'da Gazze'ye Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı
4
Diyarbakır'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı
5
Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu
6
İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti
7
Merkezi Yönetim Bütçe Verileri: 2023'ün İlk 10 Ayında Harcamalar ve Gelirler

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı