Esenyurt'taki Tıbbi Cihaz Fabrikasında Yangın Çıktı

Esenyurt'ta Tıbbi Cihaz Üretim Fabrikasında Yangın Meydana Geldi

Esenyurt'un Gazi Caddesi'nde bulunan bir tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın fark edilmesinin ardından hemen ihbar yapılmasıyla birlikte polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çalışanlar Tahliye Edildi

Yangın nedeniyle fabrikada çalışanlar tahliye edildi ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Ekiplerin olaya yönelik müdahaleleri ve yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi için yetkili mercilere başvuruluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Esenyurt Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Esenyurt Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.