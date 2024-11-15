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Esenyurt'taki Tıbbi Cihaz Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Esenyurt'ta bir tıbbi cihaz fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:00
Esenyurt'taki Tıbbi Cihaz Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Esenyurt'ta Yangın Paniği

Esenyurt'ta, tıbbi cihaz üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde yer alan ve 10 bin metrekare alan üzerine kurulu olan 3 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yangına Hızlı Müdahale

Olayın hemen ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının yoğun duman oluşturması nedeniyle fabrikada ve çevredeki diğer fabrikalarda çalışanlar güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

İtfaiyenin Çabası

İtfaiye ekipleri, 68 araç ve 200 personel ile yangına müdahale ederek yaklaşık 3 saat süren bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına alıp söndürdü. Şu an için ekipler, yangın alanında soğutma çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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