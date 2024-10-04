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Esenyurt'taki Yeni Lise Kampüsü Yakında Tamamlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Esenyurt'ta Türkiye'nin en büyük lise kampüsünde incelemelerde bulundu ve projeye dair önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 21:43
Esenyurt'taki Yeni Lise Kampüsü Yakında Tamamlanıyor

Esenyurt'taki Lise Kampüsü İnceleme Ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenyurt'ta inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük lise kampüsü olmaya hazırlanan projeyi yerinde inceledi. Yaklaşık 68 bin metrekare alan üzerine kurulu bu kampüs, eğitimde büyük yenilikler sunma hedefi taşıyor.

Kampüs Tamamlanma Tarihi ve Eğitime Başlama Süreci

Bakan Tekin, kampüsün kasım ayında tamamen tamamlanacağını ve kademeli olarak eğitim faaliyetlerine geçileceğini belirtti. "Eğitim öğretim yılına başlamamızın üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Herkesin başarı ve huzur içinde bir yıl geçirmesini umut ediyorum," şeklinde konuştu.

Derslik Sayısındaki Artış

Eğitim altyapısına yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Tekin, 2002 yılından bu yana İstanbul'daki derslik sayısının önemli ölçüde arttığına değindi. "O tarihte İstanbul'da yaklaşık 40 bin derslik vardı, şimdi bu rakam 105 bine ulaştı," dedi. Esenyurt'ta ise, mevcut derslik sayısının 2-3 katına çıkarak 6.786 olduğunu vurguladı.

Kampüs Özellikleri ve Kapasitesi

Kampüsün içerisinde 320 derslik, 8 ayrı lise, kız yurdu, erkek yurdu, spor salonları ve konferans salonları yer alacak. Ayrıca, bir bilim merkezi ve planetaryum bulunacağı bilgisi de dikkat çekti. Bakan Tekin, bu kampüsün yaklaşık 10 bin öğrenci kapasitesine sahip olacağını ifade etti.

Yerel Yönetimlerle İşbirliği

Esenyurt'ta derslik sıkıntısına da değinen Tekin, yerel yönetimlerle işbirliğinin önemini vurguladı. "Eğitim altyapısını güçlendirmek için gerekli adımları atacağız, ancak yerel yönetimlerin de bizlerle uyumlu çalışması gerekiyor," dedi.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Bakan Tekin, kampüsün hayırlı olmasını dileyerek, kasım ayı içerisinde açılış yapılacağını belirtti. Yeni eğitim döneminin, Türkiye genelinde önemli bir başarıya ulaşmasını umut etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenyurt'ta inşa edilen ve artık sona gelinen, Türkiye'nin en...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenyurt'ta inşa edilen ve artık sona gelinen, Türkiye'nin en büyük lise kampüsü olma özelliğini taşıyan projeyi yerinde inceledi. Yaklaşık 68 bin metrekarelik alana inşa edilen kampüste incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenyurt'ta inşa edilen ve artık sona gelinen, Türkiye'nin en...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenyurt'ta inşa edilen ve artık sona gelinen, Türkiye'nin en büyük lise kampüsü olma özelliğini taşıyan projeyi yerinde inceledi. Yaklaşık 68 bin metrekarelik alana inşa edilen kampüste incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenyurt'ta inşa edilen ve artık sona gelinen, Türkiye'nin en...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenyurt'ta inşa edilen ve artık sona gelinen, Türkiye'nin en büyük lise kampüsü olma özelliğini taşıyan projeyi yerinde inceledi. Yaklaşık 68 bin metrekarelik alana inşa edilen kampüste incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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