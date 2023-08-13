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Esenyurt'ta korkunç olay! Eşi ve üç çocuğunun yaşadığı evi ateşe verdi..

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Esenyurt'ta korkunç olay! Eşi ve üç çocuğunun yaşadığı evi ateşe verdi..
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Mehmet D. isimli bir şahıs, eşi ve 3 çocuğunun yaşadığı evi yaktı. Anne çocukları dışarı çıkararak kurtarırken yanan evi söndürmek için çok sayıda ekip geldi. Mehmet D. polis tarafından zorla binadan çıkarılarak tedbir amaçlı önce hastaneye daha sonra da karakola götürüldü.

Yangın, saat 15.50 sıralarında Esenyurt ilçesine bağlı Balıkyolu Mahallesinde meydana geldi. 478. Sokak'ta bulunan bir evde yaşanan olayda, uyuşturucu kullandığından şüphelenilen Mehmet D., eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı evini yatı. Mehmet D'nin evde bulunan eşi, çocuklarını apar topar dışarı çıkardı.

"Mehmet D. Önce Hastaneye Daha Sonra Karakola Götürüldü"

Esenyurt'ta korkunç olay! Eşi ve üç çocuğunun yaşadığı evi ateşe verdi

Yangın çıkan evin olduğu bölgeye yapılan ihbarın ardından çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Evini yakan Mehmet D., polis tarafından zorla binadan çıkarıldı. itfaiye yangını söndürdü.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken bina da oturan komşuları Mehmet D.'ye tepki gösterdiler. Polis ekibi tarafından sağlık ekibine teslim edilen Mehmet D., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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