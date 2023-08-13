Esenyurt'ta korkunç olay! Eşi ve üç çocuğunun yaşadığı evi ateşe verdi..

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Mehmet D. isimli bir şahıs, eşi ve 3 çocuğunun yaşadığı evi yaktı. Anne çocukları dışarı çıkararak kurtarırken yanan evi söndürmek için çok sayıda ekip geldi. Mehmet D. polis tarafından zorla binadan çıkarılarak tedbir amaçlı önce hastaneye daha sonra da karakola götürüldü.