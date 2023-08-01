Esenyurt'taki cinayette kan donduran itiraflar! Babası ilk kez konuştu: Meğer bir ay önce...

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'ndeki korkunç cinayetin ardından, baskına uğrayan büfenin sahibi Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, yaşanan olaydan sonra ilk kez konuştu. Erzen, “Hala şoktayım. Oğlum ve arkadaşının öldürüldüğünü yeni yeni idrak edebiliyorum." ifadelerini kullandı..

"20 YILDIR BİRBİRİMİZİ TANIRIZ"

Halktv.com.tr'ye açıklama yapan Cantürk Erzen, baskına gelenleri uzun yıllardır tanıdığını belirterek, “20 yıldır tanışıyoruz. Hemen hemen aynı mahalleden insanlarız. İnşaat işleri de yapıyorlar. İnşaat sektörüyle de ilgileniyoruz. Bir süre önce oğlum Mehmet ile yağmacılardan Samet adındaki Murat arasında gerginlik çıktı. Ben oradayken de oldu. Murat Özer bacağından sakatlandı. Ancak daha sonrasında bu dava düştü” dedi.





"OLAYIN ÖNCESİNDE BENİ ARADILAR"

Baba Erzen, “Olayın olduğu akşam, olaydan hemen önce bunlar eni birkaç kez aradılar. Onlardan biriyle konuştum. Ama büfeye gelip çocuğumu ve arkadaşlarını öldüreceklerini hiç düşünmemiştim. O gün bana ve çocuklarıma talimat veren bir mektup aldım. Ben de duruma tepki gösteriyorum. Verdiğim cevapta küfür ve hakaret yoktu. Borç kaçakçısı değiliz dedim” dedi.

"600 BİN TL'YE YAKIN BORCUM VARDI"





Cantürk Erzen, satın aldığı inşaat demirine karşılık olarak Murat Özer'e 500-600 bin lira borcu olduğunu kaydederek, “Bugün kimsenin kimseye borcu yok. Her tüccarın zorlukları vardır. Bu çocuklar öldürülmeyi hak ediyor mu?" derken açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Olaydan bir gün öncesinde Tarık Özer ile Beylikdüzü'nde bir kafede tanıştım. Birbirimizle konuşmuyoruz ama onu gördüm. Ve o adam o gece oğlumu ve arkadaşlarını öldürdü.

"Yine dün Esenyurt'taki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğimde orada Murat Özer ile karşılaştım. Bana 'Bu nasıl olur' dedi. Polis daha sonra kişiyi geri aradı."