Esenyurt'taki dehşete düşüren kadına şiddet olaylarına Bakanlık'tan açıklama geldi

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin vahim örneklerinden biri olan İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen korkunç olay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor. Sokak ortasında bir kadının dövülerek bayıltılıp ardından arabaya taşınmasıyla ilgili çirkin görüntüler, sosyal medyada da hızla yayılmıştı.



ŞİDDET FAİLİ GÖZALTINA ALINDI





Bakanlık, hemen harekete geçerek emniyet birimleriyle temas kurdu ve yapılan araştırmalar sonucunda şiddet faili şahsı gözaltına aldı. İlgili açıklamada, "Kadına yönelik şiddet olayına ilişkin olarak emniyet birimleriyle derhal temasa geçilmiş, yapılan araştırmalar neticesinde şiddet faili şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bakanlığımız, savcılık soruşturmasına müdahil olup, olayla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu tür insanlık dışı olayların yaşanması hepimizi derinden üzüyor ve infial yaratıyor. Ancak devletin güvenlik birimleri ve ilgili bakanlık, böylesine vahşi saldırılara karşı sessiz kalmıyor ve gerekli adımları hızla atarak adaletin sağlanması için çalışıyor.

Kadına yönelik şiddet, toplumumuzun en acil ve önemli sorunlarından biri ve bu tür olayların yaşanmaması için daha sıkı tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu tür vahşi saldırıları önlemek için eğitim, farkındalık ve toplumsal bilinçlenme çalışmalarının yanı sıra, şiddet faillerine yönelik daha caydırıcı yasal düzenlemeler de elzemdir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu tür olaylara karşı duyarlılığı ve olayların takipçisi olması, adaletin sağlanması ve şiddetin son bulması için umut verici bir adımdır. Toplum olarak, kadınlara yönelik şiddete karşı birlikte mücadele etmeli, kurbanların yanında olmalı ve şiddet faillerine karşı sıfır tolerans politikası benimsenmeli.