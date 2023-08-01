Esenyurt'taki tekel bayisi cinayetinde bir kişi daha gözaltına alındı

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Tekel bayisinde meydana gelen dehşet verici saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, saldırganların tamamının gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Tekel bayisinde yaşanan korkunç saldırıya dair, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, olayda iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bakan Yerlikaya, saldırganların hepsinin gözaltına alındığını duyurarak güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarına vurgu yaptı. İşte detaylar...





İSTANBUL ESENYURT İLÇESİNDE TEKEL BAYİSİNDE SALDIRIYA İLİŞKİN İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Esenyurt'ta gerçekleşen ve iki kişinin ölümüne yol açan saldırıya dair yapılan polis çalışmaları sonucunda bir kişi daha yakalandı ve gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Servet Özer'in de şüpheliler arasında yer aldığını ve gözaltına alındığını duyurmuştu. Murat Özer'in daha önce adliyeye sevk edilmesinin ardından ek gözaltı kararı alınmış ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Diğer şüpheliler A.Ö., T.Ö. ve S.Ö.'nün yakalanması için polis çalışmalarına devam ederken, Servet Özer de başarılı bir şekilde ele geçirildi.

İşte diğer ayrıntılar...





İçişleri Bakanı Yerlikaya, son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşarak, saldırıya karışan toplam 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden T.Ö. ve A.Ö.'nün de tutuklandığı belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yoğun çabaları sonucu, M.Ö. ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö.'nün de yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, olaya ilişkin yapılan incelemelerde 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898 hesabın PKK bağlantılı olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte, olayla ilgili tüm şüphelilerin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Polis, sosyal medya hesapları üzerinden de saldırıyla bağlantısı olan hesapları tespit etmiş ve bunların durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştu. İlgili kişilerin adli süreçleri devam ederken, emniyet güçleri olayla ilgili daha fazla detay ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.