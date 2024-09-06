Esir Hersh Goldberg-Polin'den Biden ve Blinken'a Çağrı: Gazze'deki Savaşı Durdurun

Hersh Goldberg-Polin'den Çağrı

Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin, ölmeden önce kaydedilen bir video ile ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'den savaşı durdurmalarını istedi.

Kassam Tugayları'nın Yayınladığı Video

Kassam Tugayları, Polin'in video kaydını yayınlayarak, Amerikan yetkililerine çağrıda bulundu. Videoda, Polin "Ey Başkan Biden ve Blinken, savaşı durdurmak için gerekeni yapın ve beni evime geri göndermek için elinizden geleni yapın!" şeklinde ifade etti.

Zorlu Hayatta Kalma Mücadelesi

Goldberg-Polin, Gazze'ye geldikten sonra tıbbi yardım almadığını ve sadece az miktarda yiyecek ve su ile hayatta kalmaya çalıştığını belirtti. Polin, "Ne zaman güneş gördüğümü hatırlamıyorum. Ülkem, anlaşmaya varmamak için beni sürekli bombalıyor!" diyerek durumu anlattı.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, 1 Eylül tarihinde Gazze'deki bir tünelde bulunan 6 İsrailli esirin cenazelerini belirtti. Hamas, Polin ve diğerlerinin, Amerikan silahlarıyla gerçekleştirilen bombardımanda hayatını kaybettiğini kaydetti.

Ailelerin Tepkisi

Gazze'deki esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, esir takası anlaşmalarını baltalamakla suçlayarak, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tuttu. Bu gelişmeler, uluslararası dikkatleri yeniden Gazze'deki insani kriz üzerine çekti.