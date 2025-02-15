Esir Takası Sonrası Serbest Kalan Filistinli, Cezaevi İhlallerini Açıkladı

Esir Takası Sonrası Şok Açıklamalar

Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen esir takası kapsamında serbest kalan 66 yaşındaki Hammad eş-Şerif, cezaevinde maruz kaldığı insan hakları ihlallerini aktardı. Şerif, cezaevinde yaşadığı zorlukları ve kötü koşulları detaylarıyla paylaştı.

İnsan Hakları İhlalleri

Esir takasının altıncı turunda, Hamas'ın üç İsrailli erkek esiri serbest bırakmasıyla birlikte toplamda 369 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu. Bu esirlerden 36'sı müebbet hapis cezasına mahkumken, 333'ü 7 Ekim 2023'ten sonra alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Hamam eş-Şerif'in Yaşadığı Zorluklar

Serbest bırakıldıktan sonra Han Yunus kentine dönen Hammad eş-Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hapishanedeki şartları anlatarak, "Dondurucu soğuk bedenimizi delip geçti. Geceleri çok daha zordu" dedi. Şerif, kasım 2024'te Gazze Şeridi'ndeki Salahaddin Caddesi'nden geçerken alıkonulduğunu belirtti.

Ağır Anılar ve Fiziksel Zorluklar

Şerif, cezaevinde yaşadığı günlerin ardından ayakta durmakta bile zorlandığını belirtti ve demir parmaklıklar arkasında yaşadığı acı anıları asla unutamayacağını ifade etti. Her gün gardiyanlar tarafından darp edildiğini ve insan onurunu zedeleyen davranışlarla karşılaştığını aktardı.