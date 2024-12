ESK, Et Arzının Devam Ettiğini Açıkladı

Et ve Süt Kurumu'ndan Önemli Açıklama

Et ve Süt Kurumu (ESK), et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğü regülasyon çalışmaları kapsamında piyasaya et arzının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Avrupa ülkelerindeki yılbaşı tatili nedeniyle ESK'nın yurt dışından et arzını sürdüremeyeceği" şeklinde çıkan haberlere cevap verdi. Açıklamada, ESK'nin kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı konusundaki gereklilikleri vurgulandı.

Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Önlemler

Ayrıca, ESK'nin fahiş fiyat artışlarını engellemeye yönelik aldığı önlemlere de yer verildi. Açıklamada, "Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Kurumumuzca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra tedariki yapılmış kasaplık canlı hayvanlarla beraber 15 Ocak 2025 tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılacak" ifadesine yer verildi. Kesimden elde edilen taze karkas etlerin, uygun fiyatla PERDER üyesi marketlere, kasaplara ve et sanayicilerine ulaştırılacağı bildirildi.

Sonuç olarak, piyasaya ürün arzıyla ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir açıklaması yapıldı.