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Eski AA Genel Müdürü Güler, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Eski AA Genel Müdürü Güler, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasına katılarak ajansın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:33
Eski AA Genel Müdürü Güler, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Güler, Anadolu Ajansı'nın Önemi Üzerine Konuştu

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Güler, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Etkinlikte, Anadolu Ajansının Türkiye'nin haber, fotoğraf ve görüntü arşivinde taşıdığı kritik rolü vurguladı.

Ajansın Rolü ve Hizmetleri

Güler, yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı, gerek devlete, gerek özel sektöre, gerekse de medyaya servis edilen haberlerle Türkiye'nin görsel tarihini oluşturuyor." dedi. AA'nın yalnızca bir haber ajansı değil, aynı zamanda topluma hizmet eden bir kuruluş olduğunun altını çizdi.

Yılın Kareleri Oylaması

Bu yılki 'Yılın Kareleri' oylaması, Anadolu Ajansı'nın etkileyici ve unutulmaz anlarını öne çıkarmaya devam ediyor. Güler, bu tür etkinliklerin fotoğraf sanatını teşvik ettiğini belirtti.

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü gazeteci Mehmet Güler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına...

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü gazeteci Mehmet Güler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü gazeteci Mehmet Güler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına...

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü gazeteci Mehmet Güler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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