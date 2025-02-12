DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,39 0,02%
ALTIN
3.358,4 -0,12%
BITCOIN
3.445.695,64 -0,36%

Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "AB, Trump'a Teslim Olamaz"

Eski AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Trump'ın tehditlerine boyun eğmemesi gerektiğini vurgulayarak Avrupa'nın geleceğine dair ciddi uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:14
Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "AB, Trump'a Teslim Olamaz"

Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "AB, Trump'a Teslim Olamaz"

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir ticaret savaşı başlatma tehdidine karşı AB'nin direnç göstermesi gerektiğini belirtti. Borrell, İspanya'daki Pontificia Comillas Katolik Üniversitesi'nde kendisine fahri doktora unvanı verilmesi nedeniyle düzenlenen törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AB'nin Gücü ve Direnci

Borrell, "AB, Trump'a teslim olamaz" diyerek, AB'nin ABD tarafından gelebilecek olası ek gümrük vergilerine karşı direnecek güce sahip olduğunu ifade etti. AB'nin elinde bu duruma karşı koyacak imkânlar bulunduğunu vurguladı.

Trump'ın Gazze Planına Tepki

Borrell, Trump'ın Gazze'yi kontrol altına alma planına ilişkin sorulara da yanıt vererek, "Bu topraklar için çözüm, Filistinlileri sürmek değildir. Yapılması gereken barış ve istikrar dolu bir gelecek kazandırmaktır." dedi. Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasını ise en olumsuz kararlarından biri olarak değerlendirerek, Trump'ın Netanyahu için "bir tür dokunulmazlık" sağlamak istemesine yoğun eleştirilerde bulundu.

Avrupa İçin Küresel Tehdit Uyarısı

Borrell, fahri doktora unvanı aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Avrupa'yı önündeki tehlikeleri görme, harekete geçme ve birlik olma noktasında uyardı. Tarihte Peloponez Savaşı’na atıfta bulunan Borrell, "Atina, Spartalıların gücünü küçümseyerek savaşı kaybetti. Bugün de benzer bir durumu Avrupa yaşıyor," dedi.

Borrell, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir kez daha savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. "Zaten dünyanın yarısı savaş içinde," diyerek, Avrupa'nın barış konusundaki katkılarının önemine değindi. Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi durumunda dünya tahılının büyük bir kısmının Rusya'nın eline geçeceğini hatırlatarak, Avrupa'nın bu tehditlere karşı nasıl organize olması gerektiğinin acil bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Borrell, "Sadece birlik olmak AB'yi ayakta tutar ve güçlü yapar. Kütle çekim yasası gibi, Avrupa da yeni dünya düzeninde yerini bulmayı öğrenmek zorunda," diyerek, birlik olma gerekliliğini tekrar vurguladı. ``

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell...

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'daki Katolik üniversitesi Pontificia Comillas tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Borrell, tören öncesi basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell...

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'daki Katolik üniversitesi Pontificia Comillas tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Borrell, tören öncesi basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayraktar TB3 SİHA'nın İlk İhracatı Endonezya'ya Gerçekleşecek
2
Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
3
Trump, 'İsraf' Gerekçesiyle Madeni Para Basımını Durdurma Talimatı Verdi
4
Gaziantep'te Fırat Nehri'nde Boğulma Olayı
5
Antalya'da Çift, Sigarayı 1,5 Ayda Bıraktı
6
İstanbul'da Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri Gözaltında
7
BM: Bangladeş'te 2024 Protestolarında İnsan Hakları İhlalleri Raporu

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor