Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "AB, Trump'a Teslim Olamaz"

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir ticaret savaşı başlatma tehdidine karşı AB'nin direnç göstermesi gerektiğini belirtti. Borrell, İspanya'daki Pontificia Comillas Katolik Üniversitesi'nde kendisine fahri doktora unvanı verilmesi nedeniyle düzenlenen törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AB'nin Gücü ve Direnci

Borrell, "AB, Trump'a teslim olamaz" diyerek, AB'nin ABD tarafından gelebilecek olası ek gümrük vergilerine karşı direnecek güce sahip olduğunu ifade etti. AB'nin elinde bu duruma karşı koyacak imkânlar bulunduğunu vurguladı.

Trump'ın Gazze Planına Tepki

Borrell, Trump'ın Gazze'yi kontrol altına alma planına ilişkin sorulara da yanıt vererek, "Bu topraklar için çözüm, Filistinlileri sürmek değildir. Yapılması gereken barış ve istikrar dolu bir gelecek kazandırmaktır." dedi. Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasını ise en olumsuz kararlarından biri olarak değerlendirerek, Trump'ın Netanyahu için "bir tür dokunulmazlık" sağlamak istemesine yoğun eleştirilerde bulundu.

Avrupa İçin Küresel Tehdit Uyarısı

Borrell, fahri doktora unvanı aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Avrupa'yı önündeki tehlikeleri görme, harekete geçme ve birlik olma noktasında uyardı. Tarihte Peloponez Savaşı’na atıfta bulunan Borrell, "Atina, Spartalıların gücünü küçümseyerek savaşı kaybetti. Bugün de benzer bir durumu Avrupa yaşıyor," dedi.

Borrell, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir kez daha savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. "Zaten dünyanın yarısı savaş içinde," diyerek, Avrupa'nın barış konusundaki katkılarının önemine değindi. Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi durumunda dünya tahılının büyük bir kısmının Rusya'nın eline geçeceğini hatırlatarak, Avrupa'nın bu tehditlere karşı nasıl organize olması gerektiğinin acil bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Borrell, "Sadece birlik olmak AB'yi ayakta tutar ve güçlü yapar. Kütle çekim yasası gibi, Avrupa da yeni dünya düzeninde yerini bulmayı öğrenmek zorunda," diyerek, birlik olma gerekliliğini tekrar vurguladı. ``

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'daki Katolik üniversitesi Pontificia Comillas tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Borrell, tören öncesi basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'daki Katolik üniversitesi Pontificia Comillas tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Borrell, tören öncesi basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtladı.