Eski ABD Başkanlarından Biden'a Destek Açıklamaları

Eski ABD Başkanları, Biden'ın Seçim Yıldızından Çekilmesiyle İlgili Görüşlerini Paylaştı

Eski başkanlardan Barack Obama ve Bill Clinton, Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi üzerine önemli açıklamalarda bulundular.

Clinton Çifti'nin Biden'a Teşekkürü

Clinton çiftinin yazılı açıklamasında, Biden'ın başkanlık dönemi boyunca kaydettiği başarılar vurgulanarak, kendisine teşekkür edildi. Bill Clinton ile eşi Hillary Clinton, Donald Trump'ın yeniden başkan olma olasılığının endişe verici olduğunu belirtti.

Kamala Harris'e Destek Mesajı

Clinton çifti, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam destek verdiklerini de ifade etti.

Obama'dan Desteğin İncelikli İfadesi

Eski başkan Barack Obama ise Biden'a olan desteklerini belirtirken, onun Amerika'nın en önemli başkanlarından biri olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte, Biden'ın yakın 4 yıl içinde Trump'ın yönetiminden ülkeyi koruma çabalarını değerlendirdi.

Obama, açıklamasında Harris'in adaylığına destek vermekten kaçınarak, "Gelecek günlerde biraz bilinmeyen sularda yüzeceğiz; ancak parti liderlerimize güvenim sonsuz." mesajını verdi.