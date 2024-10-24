Eski ABD Piyadesi John Dougan'ın Rusya'daki Dezenformasyon Faaliyetleri

Eski ABD Piyadesi John Dougan'ın İddialı Faaliyetleri

Washington Post, Rusya'ya sığınan eski ABD Deniz Kuvvetleri Piyadesi ve eski polis memuru olan John Dougan'ın, Rusya Askeri İstihbaratı (GRU) ile irtibatı olduğunu ve Kamala Harris'i hedef alan "deepfake" görüntüleri üretme faaliyetleri yürüttüğünü öne sürdü.

Belge ve İddialar

Gazetede yer alan habere göre, ismi açıklanmayan bir Avrupalı istihbarat biriminden alınan belgeler doğrultusunda, Dougan'ın Rus hükümeti ile işbirliği yaptığı ve bu sayede ABD'li seçmenlerin zihinlerinde karışıklık yaratmayı amaçladığı iddia edildi. Dougan'ın, Harris'i hedef alarak oluşturduğu sahte görüntülerin, GRU tarafından finanse edildiği kaydedildi.

Dezenformasyon Ağı ve Etkisi

2021 ile 2024 yılları arasında 150'den fazla belgeyi inceleyen uzmanlar, Dougan'ın "DC Weekly", "Chicago Chronicle" ve "Atlanta Observer" gibi sahte haber siteleri kurduğunu ifade etti. Özellikle, 22 Ekim'de üretilen ve yakında 5 milyon görüntüleme alan sahte video çalışmalarıyla dikkat çekti.

Işığında Yeni Gelişmeler ve Açıklamalar

Microsoft ve NewsGuard gibi kuruluşlar, Dougan ve ortakları tarafından üretilen içeriklerin, Harris'i hedef alan en etkili Rus dezenformasyon çalışmalarından biri olduğunu bildirdi. Buna ek olarak, Dougan’ın ağındaki izleyici sayısının önemli oranda arttığı tespit edildi; örneğin izleyici erişimi mayısta 37.7 milyonken, ekimde 64 milyona ulaştı.

Dougan, WP ile gerçekleştirdiği görüşmede, bu sitelerin sahibi olma iddialarını reddetti ve kendi bağımsız çalıştığını vurguladı. Ayrıca, kendisinin herhangi bir şekilde GRU ile bağlantısı bulunmadığını savundu. Valery Korovin gibi yetkililerin isimlerini de tanımadığını belirtti.

Geçmişi ve Hukuki Durumu

1996-1998 yılları arasında Deniz Piyadesi olarak görev yapan Dougan, 2005-2008 yılları arasında Palm Beach County Şerif Ofisi'nde çalıştı. Dougan, burada karşılaştığı yolsuzluk iddiaları nedeniyle sıkça gündeme gelmişti. 2016 yılında ise, binlerce polis memuru ve yargıç hakkında gizli bilgileri yayımladığı "PBSOTalk" isimli bir platform kurdu. 2017'de ise gasp ve telefon dinleme gibi suçlamalarla yargılandı.