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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin Yargılanması Başladı

Nasuh Mahruki, halkı yanıltıcı bilgi yayma iddiasıyla yargılanıyor. Duruşma İstanbul'da gerçekleşti ve beraat talep etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:22
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin Yargılanması Başladı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin Yargı Süreci Başladı

Sosyal medya paylaşımları ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla tutuklanan eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, tahliye edildikten sonra yargı karşısına çıktı. Duruşma, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Mahruki, duruşmaya tutuksuz sanık olarak katıldı.

İzleyiciler Arasında Ünlü İsimler de Vardı

Duruşmaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka gibi çok sayıda izleyici katıldı. Mahruki, kimlik tespitinde aylık gelirinin 100-120 bin lira arasında olduğunu beyan etti. Sosyal medya paylaşımlarında yalan haber paylaşmadığını savunan Mahruki, yaptığı paylaşımların doğruluğunu uzmanlar aracılığıyla kanıtlayabileceğini belirtti.

Mahruki'nin Savunması

Mahruki, savunmasında, "Ben asla Türk milletine yanıltıcı bilgi verecek bir insan değilim. AKUT’ta sayısız faydalı çalışmalarım vardır ve Türk milletine yalan söyleyecek biri değilim" dedi. Ayrıca, kendi paylaşımından önce Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanının benzer açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

Tanık Talebi ve Duruşmanın Seyri

Mahruki, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı tanık olarak dinlenmesi için talep etti. Talebinin reddedilmesi üzerine, dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmedildi ve duruşma ertelendi.

İddianame Bilgileri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarının halk arasında endişe ve panik yaratmayı hedeflediği ifade ediliyor. Ayrıca, Mahruki'nin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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