Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı: Kamu Düzeni İhlali Suçlaması

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı

Eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Mahruki, "halkı yanıltıcı bilgi yayma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Tutuklama Kararının Gerekçesi

Mahruki, 12 Kasım'da yaptığı paylaşımlar nedeniyle savcılıkta ifade verdikten sonra hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi. Mahruki, hakimlikteki ifadesinde, yazar ve motivasyon konuşmacısı olduğunu belirterek, kendisine yöneltilen suçlamaları anlamadığını ifade etti.

Mahruki, sosyal medya hesabında yayımladığı bilgilerin gazeteciler ve siyasetçiler tarafından hazırlanmış içerikler olduğunu savunarak, "Hiçbirini yanıltıcı olarak yaymadım, hepsinin belgesi elimdedir. Kamuoyunun algısını yanıltmak için kötü niyetli kişiler tarafından paylaşılmıştır," dedi. Ayrıca, tutuklama kararında Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarının, devletin kurum ve organlarına yönelik güveni zedelemeye yönelik olduğu belirtildi.

Yakalama Emri ve Kaçma Şüphesi

14 Kasım'da hakkında yakalama emri çıkarılan Mahruki, ifadesini 20 Kasım'da verebildi. Kararda, kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu göz önüne alındığında, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olacağı vurgulandı.

Mahruki'nin sosyal medya paylaşımları, kamu düzenine aykırı bilgilerin yayılması ve halkta korku oluşturma gerekçesiyle dikkat çekmiş durumda. Olay, toplumsal barış açısından büyük öneme sahip bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.