Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Atilla Onuk'un Vefatı

Atilla Onuk'un Hayatını Kaybetmesi

Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Atilla Onuk, yaşlılık ve akciğer enfeksiyonu nedeni ile İstanbul'un Beşiktaş semtindeki evinde hayata gözlerini yumdu. Onuk, kariyeri boyunca birçok başarıya imza atmış bir medya lideri olarak tanınmaktaydı.

Cenaze Töreni Hakkında Bilgiler

Atilla Onuk'un cenaze töreni, 15 Eylül tarihinde İstanbul'un Bebek semtindeki camide öğle vakti gerçekleştirilecektir. Tüm sevenleri ve çalışma arkadaşları, Onuk'un hayatını anmak için bir araya gelecektir.

Atilla Onuk'un Mirası

Medya sektöründe uzun yıllar hizmet veren Atilla Onuk, birçok gazeteciye ilham vermiş ve Türk basınının gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Anısı, meslektaşları ve sevenleri tarafından daima yaşatılacaktır.

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve duayen gazeteci Atilla Onuk, 93 yaşında hayatını kaybetti. Atilla Onuk, 1965-1978 ile 1980 ve 1981 yılları arasında AA'da genel müdürlük görevini üstlendi. Onuk'un AA genel müdürü olduğu 1981 yılına ait portre fotoğrafı. (AA Arşivi - 01.01.1981)

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve duayen gazeteci Atilla Onuk, 93 yaşında hayatını kaybetti. Atilla Onuk, 1965-1978 ile 1980 ve 1981 yılları arasında AA'da genel müdürlük görevini üstlendi. Onuk'un AA genel müdürü olduğu 1981 yılına ait portre fotoğrafı. (AA Arşivi - 01.01.1981)