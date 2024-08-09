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Eski Ardahan Başsavcısı Zafer Yıldız, FETÖ Üyeliğinden Yakalandı

FETÖ üyesi olmak suçundan hüküm giyen eski başsavcı Zafer Yıldız, İstanbul'da yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:34
Eski Ardahan Başsavcısı Zafer Yıldız, FETÖ Üyeliğinden Yakalandı

Zafer Yıldız, FETÖ üyeliğinden yakalandı

İstanbul'da yakalanan eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız, "FETÖ üyesi olmak" suçundan hüküm giyerek cezaevine gönderildi.

Operasyon Detayları

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlar kapsamında, Yıldız'ın Bağcılar'da bulunduğunu belirledi.

Arama kaydı bulunan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan eski başsavcı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adli Süreç

Polis tarafından adliyeye sevk edilen Zafer Yıldız, adli makamlarındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmiştir. Bu gelişme, FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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