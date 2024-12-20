Eski Asker Josephine Guilbeau, Kongre'yi Gazze'deki Soykırıma Ortak Olmakla Suçladı

ABD'li Eski Askerden Çarpıcı Açıklamalar

ABD'li eski istihbaratçı ve asker Josephine Guilbeau, ABD'nin İsrail'e sunduğu koşulsuz desteğe ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Guilbeau, Kongre'nin Gazze'deki gelişmelere göz yumarak soykırıma suç ortağı olduğunu söyledi.

Kongre Önünde Cesur Bir Çıkış

Eski asker, Temsilciler Meclisi Gazi İşleri Komitesi'nde düzenlenen bir oturumda yaptığı konuşmada, “ABD Kongresi Gazze’deki bu soykırıma suç ortağı oluyor. 17 yıllık bir gazi ve istihbarat subayı olarak, Amerikan değerlerini ve ulusal güvenliğimizi yok edişinizi izliyorum” dedi.

Üzerindeki askeri kıyafetle dikkatleri çeken Guilbeau, “İsrail (Gazze'de) çocukları diri diri yakıyor. Bir yıldır İsrail’in çocukları nasıl diri diri yaktığını izliyorum. Gazilere ve Amerikan değerlerine değer vermiyorsunuz. Bu ülkeyi yok ediyorsunuz. Hepinizden utanıyorum. Tanrı size doğru olanı yapma cesaretini versin” ifadelerini kullandı.

Medya ile Paylaştığı Düşünceler

Oturum sırasında güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılan Guilbeau, dışarıda birkaç medya mensubuyla bir araya gelerek açıklamalarını sürdürdü. Amerikalı eski asker, Kongre'nin milyarlarca doları İsrail gibi ülkelere gönderirken, gazilere gerekli yardımları sağlamadığını ifade etti.

“Gaziler olarak sesimizi yükseltip 'Artık yeter' deme zamanı” diyen Guilbeau, Kongre'nin mevcut politikalarından ülkeyi kurtarmak gerektiğini vurguladı.