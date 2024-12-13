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Eski Baas Rejimi Yetkilisi Semir Osman Eş-Şeyh, ABD'de İşkence Suçlamasıyla Yargılanacak

Şam'daki Adra Hapishanesi'nin eski müdürü Semir Osman Eş-Şeyh, ABD'de işkence suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 12:08
Eski Baas Rejimi Yetkilisi Semir Osman Eş-Şeyh, ABD'de İşkence Suçlamasıyla Yargılanacak

Semir Osman Eş-Şeyh'in Yargılanması

ABD'de, devrik Beşşar Esed rejiminin önemli isimlerinden Semir Osman Eş-Şeyh'in, başkent Şam'daki Adra Hapishanesi'ndeki tutsaklara işkence yaptığı iddiasıyla yargı sürecinin başlayacağı bildirildi.

İddianame Detayları

New York Times'ın haberine göre, California'daki Los Angeles Federal Mahkemesi'nin jürisi tarafından hazırlanan iddianamede, Eş-Şeyh'in 2005-2008 yılları arasında Adra Hapishanesi'nde tutulan kişilere işkence emri verdiği ve bu işkencelere bizzat katıldığı belirtiliyor.

İddianamede, hapishanedeki tutukluların, “ceza kanadı” adlı bölümde tavana asılarak dövüldüğü ve ağır fiziksel işkencelere maruz kaldığı vurgulandı. Martin Estrada adlı savcı, “Bu iddianamede yer alan ağır insan hakları ihlalleri ürkütücü boyuttadır.” dedi.

Gözaltı Süreci ve Diğer Davalar

Esed rejiminin eski Deyrizor Valisi olan Eş-Şeyh, TEMMUZ ayında Los Angeles'ta gözaltına alındı. 2020 yılından bu yana ABD'de yaşayan Eş-Şeyh, 2023'te ABD vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunduğu süreçte yanlış bilgiler vermekle suçlanıyor.

Şeyh'in Adra Hapishanesi'ni yönetme ve istihbarat subaylığı, tuğgeneralik gibi görevleri sırasında insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğine dair ciddi iddialar var. Eski mahkumlar, aç bırakıldıkları, dövüldükleri, işkenceye uğradıkları ve tecavüze maruz kaldıklarını yıllarca dile getirdiler. Olumsuz koşullar nedeniyle birçok mahkum, yargılanmayı beklerken hayatını kaybetti.

Şeyh'in Deyrizor Valisi olduğu dönemde de rejim güçlerinin 312'si çocuk, 261'i kadın olmak üzere 3 bin 933 sivili öldürdüğü iddiaları paylaşılmıştı.

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