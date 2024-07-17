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Eski Bağlar Belediye Başkanı rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı!

Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli F.K.'nin, kendisinden işini yapması karşılığında rüşvet istediğini iddia eden iş insanı N.B.'nin polise başvurması üzerine başlatılan soruşturma, Beyoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 15:37
Eski Bağlar Belediye Başkanı rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan rüşvet soruşturması iddianamesinde, Hüseyin Beyoğlu, S.A. ve F.K. hakkında TCK'nın "İrtikap" suçunu düzenleyen 250'nci maddesi uyarınca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık F.K., iş insanı N.B. ve yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan S.A. ve Hüseyin Beyoğlu ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma, tutuklu sanık F.K.'nin savunmasıyla başladı ve ardından avukatların savunmalarıyla devam etti. Mahkeme heyeti, İçişleri Bakanlığı'nın davaya katılma talebini avukatlara iletti. Tutuklu sanık avukatları talebin reddini isterken, iş insanı N.B.'nin avukatları talebi kabul etti. Mahkeme heyeti, İçişleri Bakanlığı'nın davaya katılma talebini kabul etti ve verilen aranın ardından tutuklu sanık F.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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