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Eski Bakan Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener Adli Psikiyatri Hastanesine Sevk Edildi

Bedirhan Şener, anneannesini öldürdükten sonra Bilkent'te adli gözetim altına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:18
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener Adli Psikiyatri Hastanesine Sevk Edildi

Olayın Detayları

Ankara'da, eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Olay, taraflar arasında çıkan bir tartışmanın ardından gerçekleşti.

Gözaltı ve Adli Süreç

Bedirhan Şener, gözaltına alındıktan sonra sabah saatlerinde adliyeye götürüldü ve hakimlik tarafından adli kontrol uygulanarak yurtdışı yasağı getirildi.

Akli Denge ve Hastane Süreci

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Bedirhan Şener, nezarethaneye alındı. Adli tıp doktoru tarafından muayene edildi ve Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne 3 hafta boyunca gözetim altına alınarak sevk edildi.

Mahkeme ve Gelecek Süreç

Şener'in gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin rapor hazırlanacak. İfadesi alınamayan Bedirhan Şener'in evinde yapılan aramada çok sayıda psikiyatri ilacı bulundu.

Olayla ilgili cinayet davası açılması bekleniyor. Eğer akıl sağlığının tedavi edilebilir seviyede olduğu tespit edilirse, bedensel hapsinin cezaevine çevrilmesi gündeme gelebilir.

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