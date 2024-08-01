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Eski Bakan Abdüllatif Şener'in Oğlu ile İlgili Çarpıcı Açıklamaları

Abdüllatif Şener, oğlu Bedirhan'ın anneannesini öldürmesiyle ilgili duygusal bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:16
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in Oğlu ile İlgili Çarpıcı Açıklamaları

Eski Bakan Abdüllatif Şener'den Şok Eden Açıklama

Abdüllatif Şener, oğlu Bedirhan Şener'in anneannesini silahla öldürmesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olay, ailesini derinden sarstı.

Oğlunun İlişkisi

Şener, oğlu Bedirhan’ın anneannesini çok sevdiğini belirterek, "Zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı", ifadelerini kullandı.

Olaya Dair Ayrıntılar

Dün akşam gerçekleşen olay üzerine, Şener aile olarak oğlunun sağlığından endişe duyduklarını ifade etti. "Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden dolayı birlikte oğlumun evine gitmeye karar verdik," dedi. Daha sonra, eşinin ve annesinin evine çıkmasının ardından olaya dair şu sözleri kaydetti: "O kapıyı acar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır".

Pskolojik Sorunlar ve Medya İlişkisi

Eski Bakan, oğlu Bedirhan’ın uzun yıllar işsizlikle başa çıkmakta zorlandığını belirtti ve "Bu durum onun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır," şeklinde konuştu. Ayrıca medyanın bu durumu aileleriyle hesaplaşmanın bir aracı olarak kullanmalarının acı verdiğini ifade etti.

Taziye Mesajları

Son olarak, yaşanan üzücü olayla ilgili taziyelerde bulunanlara teşekkür eden Şener, "Yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin saygı gösterilmesini bekliyoruz," açıklamasını yaptı.

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