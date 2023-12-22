Eski bakan, Ankara için aday olmaya hazırlanıyor!
Siyaset gündeminde hareketilik devam ederken AKP İstanbul adayı merak edilirken Ankara için sürpriz iddialar yaşandı. Eski bakanlardan birinin Ankara için ikna edildiği bilgisi verildi.
CHP, İstanbul ve Ankara için mevcut belediye başkanlarıyla yola devam edilirken Ekrem İmamoğlu'na karşı AKP'nin çıkaracağı aday Murat Kurum, Tevfik Göksu ya da Fahrettin Koca olması bekleniyor. Ankara için ise Turgut Altınok gündeme geldi.
AKP'DEN ESKİ BAKAN İDDİASI
Deneyimli gazeteci Kenan Taş, Ankara için eski bakan olan Ziya Selçuk'un ikna edildiği iddiası yer alırken 1961 senesinde Ankara'da dünyaya gelen Selçuk, 2018 ve 2021 seneleri arasında Milli Eğitim Bakanı olarak hizmet verdi.
Ziya Selçuk görevini belli zaman sonra Mahmut Özer'e devretmesiyle 6 ağustos 2021 tarihinde istifa ettiğini açıkladı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim için adayların Aralık ayının sonuna kadar açıklanacağını açıklarken Ankara adayının bir hafta içerisinde duyurulacağı belirtildi.