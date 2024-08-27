Eski Bakan Arafat Gözaltına Alındı: Cinayet Suçlamaları İle Karşı Karşıya

Eski Bakanın Gözaltına Alınma Sebebi

Bangladeş'te, cinayet suçlamalarıyla gündeme gelen eski Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Muhammed Ali Arafat'ın gözaltına alındığı bildirildi. Dhaka Tribune gazetesinin aktardığına göre, eski Bakan Arafat, Şeyh Hasina Vecid döneminde yaşanan öğrencilerin protestoları sırasında Tahidul İslam'ın öldürülmesi dahil olmak üzere çeşitli davalarda sanıklar arasında yer alıyor.

Gözaltı Süreci ve Geçmiş Davalar

Arafat, başkent Dakka'da gözaltına alındı. Ülkede hükümet karşıtı protestoların arttığı 5 Ağustos tarihinde, eski Başbakan Hasina görevinden istifa etmiş ve yurt dışına çıkmıştı. Hasina ve onun döneminde görev yapan bazı eski hükümet yetkilileri, bu tarihten sonra pek çok davada suçlanan isimler arasında bulunmaktadır.