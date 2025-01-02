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Eski Bakan Nahit Menteşe, Saygıyla Uğurlandı

Vefat eden eski bakan Nahit Menteşe, TBMM'deki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:32
Eski Bakan Nahit Menteşe, Saygıyla Uğurlandı

Eski bakan Nahit Menteşe, geçirdiği vefatın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Menteşe'nin cenazesi, TBMM'de yapılan ilk törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ne getirildi.

Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine, Menteşe'nin ailesi ve yakınlarıyla birlikte, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bazı milletvekilleri, eski bakanlar, önemli siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından cenaze arabasına konulan Menteşe'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde 1932 yılında dünyaya gelen Menteşe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukatlık yapan Menteşe, 13, 14, 15, 16, 19 ve 20. Dönem'de Aydın milletvekilliği görevini üstlendi. Ayrıca, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, Milli Eğitim bakanlıklarının yanı sıra İçişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini de yürüttü. Evli ve iki çocuk babasıydı.

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