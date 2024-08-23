Eski Bakanın Oğlunun Gözlem Süresi Uzatıldı

Ankara'da Yaşanan Üzücü Olay

Eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i rehin aldıktan sonra öldürmesi sonucu gözlem altında tutuluyor.

Gözlem Süresi Üzerine Gelişmeler

Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ndeki gözlem süresi 3 hafta uzatıldı. Şener, 31 Temmuz'da yaşanan tartışma sonrasında anneannesini silahla rehin aldıktan sonra hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Adli Kontrol Önlemleri

Mahkeme, Bedirhan Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı getirmişti. Şener'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için gözlem süresinin uzatılması kararı alındı.

Hastane Raporu ve Gelecek Süreç

Daha önce nezarethanede muayene edilen Şener’in, kesin kanaat raporunun düzenlenebilmesi için hastane, tedavi ve takip sürecinin devam etmesi gerektiğini bildirdi. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Şener’in durumu üzerine değerlendirme yaparak gözlem süresinin 3 hafta daha uzatılmasına karar verdi.