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Eski Başbakan Barak'tan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: 'Hayal Ürünü'

Ehud Barak, Trump'ın Gazze planını ciddiye alınamaz buldu ve 'hayal ürünü' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:35
Eski Başbakan Barak'tan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: 'Hayal Ürünü'

Ehud Barak'tan Trump'ın Gazze Planına Eleştiri

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik planının ciddi bir öneri olmadığını ifade ederek, bunu 'hayal ürünü' olarak nitelendirdi.

Trump'ın Açıklamalarının Ardındaki Amaçlar

Barak, İsrail Ordu Radyosu'nda yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri başka bir yere gönderme ve bölgedeki kontrolü devralma konusundaki söylemlerinin, yalnızca bir deneme balonu veya İsrail'e destek sinyali verme girişimi gibi göründüğünü belirtti.

Ayrıca, Trump'ın bu açıklamalarının Arap ülkeleri üzerinde Gazze'ye dair çözüm önerileri geliştirmeleri ve Hamas'ın yönetimden uzaklaştırılmasına destek vermeleri için baskı oluşturmak amacı taşıyabileceğini kaydetti.

Trump'ın Gazze Açıklamaları

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağına dair açıklamalarda bulundu. Gazze'nin büyük bir yıkım alanı olduğunu ifade eden Trump, Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleşmelerinin çok daha iyi olacağını savundu. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını ileri sürdü.

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