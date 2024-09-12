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Eski Başbakan De Villepin'den İsrail'in Gazze İşgali Uyarısı

Dominique de Villepin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirerek işgalin koşullarının hazırlandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:28
Eski Başbakan De Villepin'den İsrail'in Gazze İşgali Uyarısı

Eski Başbakan De Villepin'den Çarpıcı Açıklamalar

Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, France Inter radyosuna katılarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. De Villepin, "İsrail, Gazze'yi yeniden işgal etmenin koşullarını oluşturmakta." ifadesini kullandı.

Medyanın Rolü ve Savaşın Gerçekleri

De Villepin, Fransa'daki medyanın Gazze'deki olayları artık yeterince gündeme getirmediğini belirtti. Sözlerine şöyle devam etti: "Ölenlerin sayısını bile öğrenmek için internette haber taraması yapmak zorunda kalıyorum. Bu, demokrasi açısından gerçekten bir skandal. Peki neden? Savaş için. Bu savaş, diğerlerinden farklı çünkü ölenler sivil halk."

Gazze'nin Durumu

Dominique de Villepin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sivil kayıplar üzerindeki etkisini vurgulayarak, "Gazze'deki ölü sayısı bilindikten çok daha fazla. Bedenler, kalpler ve ruhlar parçalanmış durumda." dedi.

Uluslararası Sesin Kaybolması

Eski başbakan, İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen kuşattığını savunarak, bölgedeki durumun tarihsel bir skandal olduğunu ifade etti. Ayrıca, Fransa'nın artık uluslararası alanda etkili bir "ses" olamadığını da dile getirdi.

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