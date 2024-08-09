Eski Başbakan Hamza Yusuf'tan İngiltere'deki Aşırı Sağ Şiddete Tepki

Hamza Yusuf'un Açıklamaları

İskoçya'nın eski Başbakanı Hamza Yusuf, İngiltere'de yaşanan Müslüman karşıtı şiddet olaylarını değerlendirerek, ülkesinin artık güvenli bir yer olup olmadığı konusunda endişelerini paylaştı.

Glasgow Pollok'tan Torun Üyeliğine

Şu anda Glasgow Pollok bölgesinden İskoç Parlamentosu Üyesi olan Yusuf, son zamanlarda Southport kentinde 3 çocuğun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla başlayan olaylarla ilgili endişelerini detaylandırdı.

Şiddetin Büyümesi Bekleniyor muydu?

Yusuf, "Bu korkunç bir durum" diyerek, geçmişte yaşanan İslamofobik eylemleri hatırlattı ve politikacıların bu duruma katkıda bulunduğunu belirtti. Eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın İslam karşıtı söylemlerinin bu durumu pekiştirdiğini vurguladı.

Müslüman Olmanın Zorlukları

Yusuf, "Kendimi güvende hissetmiyorum. Üç kızım var ve onların güvenliği konusunda endişelerim var" diyerek Müslümanların İngiltere'deki tehlikelerini dile getirdi.

Gelecek Perspektifi

Yusuf, homurdanan Müslümanların birçoğunun yurt dışında yeni bir hayat arayışı içinde olduğunu söyledi. "Ben ayrılmak istemiyorum ama ailem için en iyisini sağlamak zorundayım" dedi.

Politikacıların Rolü

Son zamanlarda Nigel Farage gibi politikacıların kışkırtıcı sözlerini eleştiren Yusuf, bu tür söylemlerin Müslüman toplumu üzerindeki etkilerini vurguladı.

İskoçya'daki Müslüman Liderlik Deneyimi

İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı olarak deneyimlerini paylaşan Yusuf, istifasının Müslüman kimliğiyle alakası olmadığını söyledi. "İskoçya, hoşgörülü bir toplum ama ırkçılık ve İslamofobi gerçekte var" dedi.

Başbakanın Açıklamaları ve Sosyal Medya Üzerine

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın şiddeti kınayan açıklamalarını olumlu bulduğunu söyleyen Yusuf, sosyal medya platformlarının denetimi konusundaki endişelerini de dile getirdi.

Birleşik Krallık'ta Müslümanların Geleceği

Yusuf, "Umarım burada bir gelecek vardır ama yaşananlar bu durumun sorgulanmasına neden oluyor" diyerek, Müslümanların güvenliği hakkındaki kaygılarını öne çıkardı.