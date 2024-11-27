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Eski Başbakan Sali Berisha'nın Ev Hapsi Kararı Kaldırıldı

Arnavutluk'ta eski Başbakan Sali Berisha'nın ev hapsi kararı, Yolsuzluk Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:43
Eski Başbakan Sali Berisha'nın Ev Hapsi Kararı Kaldırıldı

Berisha’nın Ev Hapsi Son Buldu

Arnavutluk'un eski Başbakanı Sali Berisha, Aralık 2023'ten bu yana yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutuluyordu. Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme (GJKKO), bugün yaptığı açıklama ile Berisha hakkındaki ev hapsi kararını iptal etti.

Mahkeme Kararı ve Avukat Açıklamaları

GJKKO tarafından yapılan açıklamada, Berisha’nın ev hapsinin kaldırılması talebinin değerlendirildiği belirtildi. Berisha'nın avukatı Genc Gjokutaj, müvekkili hakkında başka bir güvenlik tedbiri olmadığını ifade ederek, "O, bugün özgür" dedi.

Yolsuzluk Suçlamaları ve Soruşturmalar

Öte yandan, GJKKO, 20 Ekim’de eski Başbakan Berisha için yolsuzlukla ilgili adli kontrol şartı ve ülkeden çıkış yasağı getirmişti. Ancak Berisha, bu talebe uymadı. Mahkeme ayrıca Berisha'nın damadı Jamarber Malltezi için de yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından gözaltı ve ev hapsi kararı vermişti. Bu süreçte, Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Savcılığı (SPAK), bu davaların "Partizani" spor ve futbol kulüplerinin özelleştirilmesi aşamasındaki eylemleri araştırmak için açıldığını duyurdu.

Berisha'nın Siyasi Geçmişi

Sali Berisha, 1992-1997 yılları arasında Arnavutluk Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış, 2005-2013 yıllarında ise Başbakanlık yapmıştır. 25 Nisan 2021'de Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekili seçilen Berisha, partide yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Arnavutluk Meclisinde hiçbir grupta yer almadan görevine devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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