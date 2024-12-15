Eski Başhaham'dan Zorunlu Askerlik Tartışmalarına Cevap: 'Haredilerin Askeri Katılımı Yasak!'

Haredilerin Zorunlu Askerlik Mücadelesi Devam Ediyor

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) dini liderlerinden eski Başhaham Yitzhak Yosef, Haredi topluluğunun zorla askere alınmasına sert tepki gösterdi. The Times of Israel gazetesine göre, Yosef, "Bir kişi boşta gezse dahi orduya katılması yasaktır." ifadelerini kullandı.

Mahvoldular İfadesi ve Tepkiler

Yosef, daha önce Tevrat okullarında (Yeşiva) eğitim alan yakınlarından örnek vererek, "Askere gittiler ve mahvoldular. Hepsi sekülerleşti." şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu beyanları, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu gibi birçok isimden sert eleştiri aldı. Herzog, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her türlü ret çağrısını, (askere) gitmemeyi ve gönüllü olmamayı şiddetle kınıyorum!" ifadelerini kullandı.

Askerlik Tartışmalarında Haredi Partilerin Durumu

İsrailli laik partiler, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılar devam ederken, dindar Yahudilerin de savaş yükünü üstlenmesini istemekte. Ancak Netanyahu hükümetinin koalisyon ortakları Haredi partileri, dindarların zorunlu askerliğe alınmasına karşı çıkıyor. Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Yüksek Mahkeme'nin Haredi erkeklerin zorunlu askerlik muafiyetinin yasal dayanaksız olduğuna dair kararına destek vermişti.

Haredilerin Nüfusu ve Askerlik Hassasiyetleri

İsrail'de Harediler, nüfusun yaklaşık %12'sini oluşturarak, çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddediyor. Bu topluluk, Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi ve Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentlerinde yoğun olarak yaşıyor. Harediler, dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle orduda yer almayı reddediyor.

Askerlik Süresi ve Muafiyet Hakkı

İsrail'de kadın ve erkekler için 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti uygulanmakta. Ultra Ortodoks Yahudilik inancına sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutulmakta. Koalisyon ortaklarından Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir yasa geçirmek için çalışmalar yürütüyor.